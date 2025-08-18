Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 13:50

В Госдуме ответили, почему лидеры ЕС боятся встречи Трампа и Зеленского

Депутат Чепа: лидеры ЕС боятся влияния Трампа на Зеленского в ходе переговоров

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Лидеры ЕС опасаются влияния главы Белого дома Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского, которое тот может оказать во время предстоящих переговоров в Вашингтоне, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, глава США должен склонить украинского лидера к трехсторонней встрече с участием президента РФ Владимира Путина.

На предстоящей встрече Зеленский и Трамп будут обсуждать те договоренности, которые были достигнуты на Аляске. И я думаю, что Трамп должен довести их [до трехсторонней встречи]. Этот формат встреч уже Белый дом отрабатывал, то есть изначально желание было сразу же совместные встречи начать. Но европейцы всячески боятся, что Трамп окажет большое влияние, естественно, на Зеленского. И тот либо опять начнет говорить глупости, либо примет все условия, которые будет предлагать Трамп. Все условия, которые может предлагать Трамп, наверняка не устраивают европейских партнеров Зеленского, — высказался Чепа.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США могут усилить внутреннее давление на Зеленского через антикоррупционные расследования или поддержку его политических оппонентов. По его словам, если украинский лидер не выведет войска из ДНР, Вашингтон может пойти на радикальные меры, включая прекращение военной и финансовой помощи Украине.

