В Госдуме опровергли сообщения о переходе вузов на новую модель с 2026 года Депутат Горячева опровергла переход российских вузов на новую модель с сентября

Информация о якобы полном переходе российской системы высшего образования на новую модель с сентября не соответствует действительности, заявила в беседе с ТАСС первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева. По ее словам, предусмотрено постепенное расширение пилотной программы, которая в настоящее время реализуется лишь в ограниченном числе российских университетов.

Информация о том, что с 1 сентября вся система высшего образования якобы переходит на новую модель, не соответствует действительности, — сказала она.

Ранее Горячева сообщила, что с 1 сентября в российских вузах поменяется модель высшего образования. По ее словам, новая модель призвана сменить бакалавриат и магистратуру на базовое высшее образование и специализированное высшее. Важным изменением, по словам депутата, стало то, что выпускники базовых программ смогут претендовать на бюджетные места в специализированном образовании, чего раньше при специалитете не было. Аспирантура станет отдельным уровнем профессиональной подготовки.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявлял, что первое высшее образование для всех российских граждан должно быть бесплатным. По его словам, цены на обучение в высших учебных заведениях растут быстрее инфляции, а стоимость учебы за минувший год выросла на 12%.