В Госдуме оценили слова Плющенко о переходе его подопечных в другие сборные Депутат Роднина: Плющенко заявил переходе его подопечных в сборные других стран «на эмоциях»

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Высказывания фигуриста Евгений Плющенко о возможном переходе его воспитанниц Вероники Жилиной и Софьи Титовой в сборные других стран после якобы заниженных оценок судей на юниорском первенстве России было сделано «на эмоциях» и «от обиды», считает депутат Госдумы Ирина Роднина. По ее словам, по правилам такое решение касательно юных спортсменов могут принять только родители, но не тренер. При этом в беседе с НСН парламентарий уточнила, что раньше спортсмены не имели право обсуждать оценки судей.

Я думаю, это сказано на эмоциях, от обиды какой-то или недопонимания. Если даже что-то такое случится, это что — угроза? Правильнее это назвать демаршем. Решение будет принимать не Плющенко, а родители этих спортсменов, раз они юниоры. При этом, в наше время, когда я выступала, мы обсуждать оценки судей вообще не имели права. Сейчас, наверное, другая ситуация, — сказала Роднина.

Депутат добавила, что сейчас невозможно отследить, кто именно из судей поставил фигуристкам неправильные баллы. По ее словам, раньше каждый лично отвечал за свою ошибку, а сегодня решения судей стали коллективными.

Ранее фигуристки Вероника Жилина и Софья Титова заняли на юниорском первенстве России второе и четвертое места соответственно. При этом последняя удивилась заниженным оценкам. Тренер спортсменок Евгений Плющенко возмутился решением судей и допустил переход своих подопечных в другие сборные, раз они не нужны российскому фигурному катанию, уточнило издание.

Бывшая ученица российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Любовь Рубцова ранее сломала ногу при попытке прыгнуть тройной аксель на тренировке.