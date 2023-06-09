«Есть нормы закона»: в Госдуме оценили призыв расстреливать дезертиров Член комиссии ГД по этике Леонов высказался против идеи расстрела дезертиров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов не поддержал предложение депутата Алексея Журавлева относительно расстрела дезертиров. В беседе с Lenta.ru Леонов подчеркнул, что разбирательства внутри Вооруженных сил должны опираться в первую очередь на законы России.

У нас есть нормы закона, которые в том числе касаются ответственности за дезертирство. Эти нормы законы были существенно ужесточены некоторое время назад. Соответственно, я считаю, что нужно опираться на нормы закона. Если человек нарушил законодательство, то он должен нести за это ответственность в рамках данного проступка, — отметил парламентарий.

Он напомнил, что решение подобных вопросов находится в компетенции военной прокуратуры и военных трибуналов. Как заметил Леонов, понятие «дезертирство» можно трактовать по-разному, что чревато трагическими ошибками, и если принимать подобные решения на месте, то это не скажется положительно на боевом духе военнослужащих.

Ранее Алексей Журавлев выступил с призывом расстреливать оставивших свои позиции военнослужащих РФ. Народный избранник в своем видеообращении выразил уверенность, что «мы все равно к этому придем, к военно-полевым судам и к расстрелам тех, кто своими действиями повлек за собой смерти многих других людей».