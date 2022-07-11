В Госдуме оценили предложение переименовать трассу «Кола» в «Квас» Депутат Тетердинко подтвердил возможность переименования автотрассы «Кола» в «Квас»

Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Автотрасса федерального значения «Кола» в районе Медвежьегорска

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Александр Тетердинко ответил на предложение неравнодушного автолюбителя о переименовании автотрассы Р-21 «Кола» в «Квас». По его мнению, это возможно в том случае, если за подобную инициативу выступят и другие водители и местные жители. Размышлениями он поделился с изданием «Подъем».

Федеральная трасса «Кола» для региона имеет достаточно большое значение. И если есть потребность её каким-то образом переименовать, то надо это делать, основываясь на социологическом исследовании, опросить жителей окрестных мест, водителей — как, они считают, её лучше назвать, — утверждает депутат.

Он считает, что переименование географических объектов — это нормальная практика, и не стоит относиться к этому с насмешкой. Однако продумывать этот вопрос должны в первую очередь сами россияне.

Ранее автомобилист Александр Прокофьев пожаловался в своих соцсетях на то, что у него «постоянно мелькает перед глазами» название автотрассы «Кола». Он удивился, как американский напиток относится к российской федеральной трассе. В качестве альтернативы он предложил переименовать ее в «Квас». Пользователи Сети в комментариях напомнили ему, что дорога названа не в честь газированного напитка.

Название трассы Кола не имеет никакого отношения к напитку. Называется так из за реки Кола и города Кола на Кольском полуострове, — написала одна из пользовательниц.

Ранее территорию близ посольства США в Москве назвали площадью Донецкой Народной Республики. Новый объект появился на участке, расположенном от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненском Центрального административного округа.

Территорию же около посольства Великобритании в Москве назвали площадью Луганской Народной Республики.