В Госдуме оценили идею о выплатах ко Дню защиты детей Депутат Бессараб подвергла критике идею о ежегодных выплатах семьям ко Дню защиты детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение ежегодно выплачивать семьям с детьми пособия в размере 20% от прожиточного минимума в честь Дня защиты детей не учитывает ситуацию с бедностью в России и не соответствует возможностям бюджета, заявила в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Сейчас не время веерно раскидывать деньги. Если бы у нас бюджет был профицитным и была бы достаточно хорошая экономическая ситуация и не было бы западных санкций, то да, безусловно, если у бюджета есть возможности, то давайте дадим деньги семьям с детками, это будет очень хорошо. Но сегодня бюджет на ближайшие три года дефицитный, — подчеркнула парламентарий.

Как пояснила Бессараб, в России далеко не каждая семья, имеющая детей, нуждается в этой выплате. По ее словам, безусловную помощь от государства должны получать только семьи, которые действительно нуждаются в этой поддержке.

Законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми в размере 20% от прожиточного минимума ко Дню защиты детей внесли на рассмотрение Госдумы депутаты фракции ЛДПР. Согласно инициативе, выплаты полагаются одному из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ.

Ранее в России определили единую дату выплат из материнского капитала для детей до трех лет. Выплаты будут производиться пятого числа каждого месяца.