В Госдуме объявили охоту на администраторов групп «ЧВК Редан» Депутат ГД Лантратова попросила СК найти администраторов групп «ЧВК Редан»

Фото: Социальные сети

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подготовила депутатский запрос на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с тем, чтобы вычислить админов групп в соцсетях, которые имеют отношение к «ЧВК Редан», пишут «Известия». По ее словам, различные группы в социальных сетях «перепрофилировались» в поддержку движения после первых сообщений в СМИ, которые появились 20 февраля. Она подчеркнула, что вся эта ситуация создана для наращивания проблемной внутриполитической ситуации.

В последнее время усилились вбросы в информационное поле новостей, которыми пытаются дестабилизировать ситуацию внутри страны. Совсем недавно обсуждали драку в одной из челябинских школ, предположительно, на межнациональной почве. Сейчас в повестке новое движение «Редан», действия которого тоже сразу же попытались обсуждать в межнациональном контексте. В обоих случаях это не подтвердилось, — сказала Лантратова.

Парламентарий выразила мнение, что шумиха вокруг этой ситуации может привести в всплеску агрессии среди подростков.

В минувшие выходные сразу в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, общественники тут же заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры «ЧВК Редан» и предложили ее запретить. Ситуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль поддерживает борьбу с противоправными действиями участников движения «Редан», так как эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего российской молодежи.