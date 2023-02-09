В Госдуме объяснили расширение поставок турецкого вооружения Киеву Депутат Новиков: Турция стремится использовать экономические выгоды от украинского конфликта

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Турция расширяет поставки вооружений Киеву, используя все экономические выгоды от украинского конфликта, заявил в беседе с Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Анкара реализует проекты как с Россией, так и с Украиной и стремится при этом поддерживать взаимовыгодные отношения со многими другими странами. Депутат подчеркнул, что Турция, реализуя совместные проекты с Москвой, никогда не заявляла, что свернет сотрудничество с украинской стороной.

Анкара четко позиционирует себя как страна, которая не занимает никакую сторону в ходе конфликта на Украине. Она стремится поддерживать взаимовыгодные отношения со многими государствами. У России и Турции есть общие экономические проекты, общие экономические интересы. Реализуя эти интересы, Турция не предполагает и никогда не заявляла о том, что она свернет свое сотрудничество с Украиной, — заявил Новиков.

Парламентарий добавил, что перед Россией встанет необходимость занять твердую позицию по вопросу сотрудничества Анкары и Киева только в случае «серьезных перекосов». Это произойдет, если сотрудничество Турции с Украиной будет радикально расширяться, а с российской стороной — минимизироваться. До тех пор ситуация будет развиваться «по инерции», отметил депутат.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее заявил, что Анкара наращивает поставки вооружения украинской стороне. Он не стал комментировать эти решения руководства страны и предложил делать выводы самостоятельно.