15 сентября 2025 в 11:46

В Госдуме обратились к Колунову после призыва запретить иностранную музыку

Депутат Драпеко призвала Колунова заниматься проблемами в сфере ЖКХ

Сергей Колунов Сергей Колунов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.r

Депутату Госдумы Сергею Колунову следует сосредоточиться на решении проблем в сфере ЖКХ, а не выступать с предложениями о запрете иностранной музыки на стадионах, заявила NEWS.ru парламентарий Елена Драпеко. Она подчеркнула, что ей неизвестны законодательные инициативы Колунова, направленные на улучшение ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, хотя проблем в этой области накопилось достаточно много.

Вряд ли член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству многое понимает в культуре и спорте. Пусть со своими инициативами Колунов подходит к нам, мы все объясним. Я также за то, чтобы парламентарии подавали свои законопроекты в законодательный орган, а не в прессу. Я не слышала никаких инициатив Колунова по теме строительства и ЖКХ, хотя вижу, что у нас повысились тарифы и не выполняется программа переселения из аварийного жилья, то есть существуют определенные проблемы. Поэтому пусть Колунов занимается своим непосредственным делом, тем, в чем он разбирается, — высказалась Драпеко.

Ранее в Госдуме прозвучало предложение об ограничении иностранной музыки на внутренних спортивных мероприятиях. Инициатива исходила от Колунова, который считает необходимым активнее продвигать отечественных исполнителей. Парламентарий обратил внимание, что на матчах по волейболу, футболу и хоккею в перерывах звучит преимущественно зарубежная музыка.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
