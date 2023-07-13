В Госдуме назвали запрет на самовыгул питомцев благом для котов Депутат Бурматов объяснил запрет на самовыгул котов заботой об их безопасности

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Закон о запрете самовыгула домашних питомцев принят в первую очередь с целью заботы о безопасности самих животных, в частности, кошек, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, владельцы, выпускающие котов погулять на улицу в больших городах, подвергают их опасности.

Больше угроз для них. Я бы не рекомендовал никому выпускать котов, потому что, к сожалению, они становятся жертвами других животных, которые могут им очень серьезно навредить. Если любите своего кота, пусть он гуляет под вашим присмотром, или — если есть возможность — отдыхает в периметре вашего жилища, — подчеркнул Бурматов.

Депутат добавил, что владельцам животных на самовыгуле может грозить штраф, размер которого определят местные власти, как и все связанные с отловом процедуры.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий самовыгул домашних питомцев во всех местах, кроме одобренных местным самоуправлением. В документе такие собаки и кошки приравниваются к безнадзорным и подлежащим отлову и содержанию в приюте, откуда владелец может их забрать после оплаты штрафа. Согласно закону, регионы самостоятельно следить за ситуацией с животными на улицах и устанавливают размеры штрафа за нарушение.