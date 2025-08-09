Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме назвали безумством план Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

Депутат Свищев считает безумной фантазией выгнать Овечкина из НХЛ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: capitals/Global Look Press

Планы администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена выгнать Александра Овечкина из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) являются безумной фантазией, считает заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. В беседе с «ВсеПроСпорт» он напомнил, что спортсмен является национальным героем в России и кумиром для многих людей в США.

Это все было на уровне каких-то безумных фантазий лоббистов украинской идеологии. Александр играл, играет и будет играть за «Вашингтон», еще мы увидим новые рекорды от него. Еще сезон мы его как минимум увидим в НХЛ, — отметил Свищев.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что эта идея Байдена политизирована. По ее словам, если в США хотят развивать лучшую лигу мира, то там должны играть лучшие хоккеисты.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что в администрации Байдена рассматривали возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков НХЛ из США. В материале сказано, что такой вариант расценивался как способ оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках обмена заключенными.

Александр Овечкин
спорт
США
Вашингтон
