В Госдуме нашли работу для тунеядцев Депутат ГД Гурулев предложил отправить всех тунеядцев на заводы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В связи со специальной военной операцией необходимо менять подход, чтобы в обществе, особенно в крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, появилось осознание происходящего, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. В беседе с ИА SM.News он отметил, что для этого в том числе необходимо отправить всех тунеядцев и тех, кто стоит на бирже труда, работать на заводы.

Не военное положение вводить, а всеобщую обязанность. У нас много тунеядцев, которые вообще ничего не делают. При этом везде твердят, что кадров не хватает. Это тот момент, который боятся замечать. Много людей, которые годами сидят на бирже труда и ничего не делают. Их собрать, поставить в строй и отправить на предприятие, — считает парламентарий.

По словам депутата, только понимая, что происходит в мире, можно найти ответы на все волнующие вопросы, в том числе и неприятные. Он пояснил, что на новых территориях прекрасно осознают цели СВО и то, что Россия участвует в боевых действиях, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге жители никак не меняют свой образ жизни и не реагируют на происходящее, в том числе и на смерть военкора Владлена Татарского.

Замглавы профильного думского комитета Светлана Разворотнева ранее предложила вернуть в школы учебно-производственные комбинаты. По ее словам, внедрение такого подхода в подготовке кадров качественно повлияет на технологический суверенитет России.