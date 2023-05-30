В Госдуме нашли неординарный способ следить за доходами блогеров-коучей Вице-спикер ГД Чернышов предложил следить за рекламой блогеров-коучей

Фото: Shutterstock

Необходимо следить за рекламой коучей, чтобы контролировать их доходы, предложил неординарный способ борьбы с неуплатой налогов вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В разговоре с НСН он отметил, что блогеры зачастую сами заявляют о своих доходах, предлагая людям курсы о том, как заработать миллиарды.

Вот эти бизнес-гуру, которых сейчас расплодилось, которые говорят: «Я заработал пять миллиардов, сейчас научу, как заработать 100 млн, только заплатите мне 100 тысяч или миллион рублей за мой курс...» Как только появляется эта реклама, сразу же — ни секунды не дожидаясь — приходят представители Федеральной налоговой службы, — пояснил вице-спикер.

По его словам, налоговики должны прийти и установить, как были заработаны деньги, и потребовать заплатить обязательные отчисления. Чернышов подчеркнул, что блогеры-коучи добровольно говорят о своих доходах, значит, необходимо, чтобы они также добровольно платили с них налоги в счет государства. Деньги, которые получает государство с блогеров, следует тратить на улучшение системы образования, считает он.

Российские сенаторы ранее захотели предложить правительству ввести налог для физических лиц и организаций за деятельность в интернете. Парламентарии также предлагают ФНC выявлять и привлекать к ответственности тех, кто получает доход в интернете и уклоняется от уплаты налогов.