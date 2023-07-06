В Госдуме нашли крайних в падении курса рубля Депутат ГД Делягин обвинил либералов в падении курса рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение курса рубля произошло из-за бездействия либералов, которые «слушают финансовых спекулянтов», заявил в беседе с NEWS.ru зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он отметил, что в 2022 году не случилось ни развития экономики России, ни девальвации, из-за этого бюджет страны просел. Именно поэтому было решено снизить курс рубля, уточнил депутат.

Ослабление вызвано тем, что подвели итоги года, денег в бюджете оказалось не так много, как хотелось, решили использовать это [понижение курса рубля]. Деньги в бюджете появляются либо от развития экономики, либо от девальвации. Так как либералы слушают финансовых спекулянтов, развивать экономику они не могут, — сказал Делягин.

По его мнению, сейчас нужно обесценить рубль, тем самым спровоцировав новый виток инфляции, но наполнив казну девальвационными, инфляционными рублями. Таким образом обязательства бюджета будут обесценены и деньги будут выплачиваться точно в срок, пускай на них и можно будет купить значительно меньше товаров, подчеркнул депутат.

Курс доллара сегодня на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта таким образом достигла очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем на два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии. При этом курс евро впервые с марта 2022 года преодолел отметку в 100 рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль ослабляется во многом под влиянием внешней торговли, но его плавающий курс является благом для экономики РФ, а попытки повлиять грозят девальвацией. Она отметила, что нынешняя денежно-кредитная политика России эффективна. Глава ЦБ также призвала не выдумывать теории заговора об ослабленном рубле в интересах бюджета.