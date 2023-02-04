В Госдуме допустили появление новой категории экстремистов Депутат Госдумы Соломатина предупредила, что антиваксеров могут признать экстремистами

Людей, призывающих отказаться от вакцинации, могут начать признавать экстремистами, поскольку их деятельность вредит здоровью россиян, такое мнение выразила в разговоре с URA.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По ее словам, антиваксеры продвигают свою позицию из-за желания сократить население России.

Если их деятельность будет уже каким-то образом сказываться на жизни и здоровье наших граждан, то этот вариант признать их экстремистскими организациями — может быть, — сказала она.

Депутат указала, что люди, выступающие за отказ от прививок «отрабатывают свои деньги, чей-то заказ» и среди них есть заинтересованные в вымирании населения.

Есть определенные структуры, которые говорят, что это (вакцинироваться — NEWS.ru) не надо делать. Чем меньше будет людей, тем лучше определенной группировке лиц. Это тоже война, но на другом фронте, — резюмировала Соломатина.

Ранее заслуженный деятель искусств РСФСР, драматург Аркадий Инин связал проблемы со здоровьем, которые возникли у режиссёра Виктора Мережко после COVID и привели к смерти, с его антиваксерской позицией. Инин рассказал NEWS.ru, что Мережко отказывался верить в существование коронавируса: он называл COVID-19 «придумкой врагов России» и «презирал» медицинские маски.