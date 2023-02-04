Людей, призывающих отказаться от вакцинации, могут начать признавать экстремистами, поскольку их деятельность вредит здоровью россиян, такое мнение выразила в разговоре с URA.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. По ее словам, антиваксеры продвигают свою позицию из-за желания сократить население России.
Если их деятельность будет уже каким-то образом сказываться на жизни и здоровье наших граждан, то этот вариант признать их экстремистскими организациями — может быть, — сказала она.
Депутат указала, что люди, выступающие за отказ от прививок «отрабатывают свои деньги, чей-то заказ» и среди них есть заинтересованные в вымирании населения.
Есть определенные структуры, которые говорят, что это (вакцинироваться — NEWS.ru) не надо делать. Чем меньше будет людей, тем лучше определенной группировке лиц. Это тоже война, но на другом фронте, — резюмировала Соломатина.
Ранее заслуженный деятель искусств РСФСР, драматург Аркадий Инин связал проблемы со здоровьем, которые возникли у режиссёра Виктора Мережко после COVID и привели к смерти, с его антиваксерской позицией. Инин рассказал NEWS.ru, что Мережко отказывался верить в существование коронавируса: он называл COVID-19 «придумкой врагов России» и «презирал» медицинские маски.