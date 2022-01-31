Друг рассказал об антиваксерской позиции умершего от ковида Мережко

Заслуженный деятель искусств РСФСР, драматург Аркадий Инин связал проблемы со здоровьем, которые возникли у режиссёра Виктора Мережко после заболевания коронавирусом и в результате привели к смерти, с его антиваксерской позицией. Инин рассказал NEWS.ru, что Мережко отказывался верить в существование коронавируса: он называл COVID-19 «придумкой врагов России» и «презирал» медицинские маски.

Он говорил мне: «Аркаша, зачем ты ходишь в маске? Ковида нет, его враги России придумали». Я ему отвечал: «Витя, посмотри, сколько наших друзей от ковида ушли!» Но переубедить друга мне так и не удалось, — отметил Аркадий Инин.

Он добавил, что Виктор Мережко старался избегать ношения медицинской маски в общественных местах, поскольку «презирал» это средство защиты от коронавируса, не веря в его действенность.

Известно, что причиной смерти 84-летнего Виктора Мережко стали осложнения, вызванные COVID-19. Кинорежиссёр тяжело переносил болезнь.

Ранее дочь Виктора Мережко Мария попросила перенести дату похорон отца, отложив запланированную предварительно на 1 февраля траурную церемонию на один день. Мария опасалась, что семья не успеет оформить к назначенному числу все необходимые документы, и выразила сомнение, что медики успеют привести в порядок тело покойного режиссёра: машина с гробом прибудет из Санкт-Петербурга, где жил Мережко, в Москву завтра утром, 1 февраля. По последней информации, имеющейся у дочери покойного, похороны состоятся 3 февраля. Прощание пройдёт в Большом зале Дома кино.

Мережко будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве рядом с могилой жены Тамары, которая ушла из жизни более 20 лет назад.