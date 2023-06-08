В ГД выступили за гарантированное финансовое обеспечение жителей регионов Депутат Останина призвала расширить финансовое обеспечение жителям новых регионов и Белгородской области

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Правительство должно взять на себя вопросы обеспечивания гарантированными финансовыми доходами жителей новых регионов и Белгородской области, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Нина Останина. Она добавила, что надо расширить помощь не только мобилизованным, но и семьям, которые оказались в опасной ситуации.

Жители потеряли работу, понятное дело, что им обеспечивается питание, вещи, но постоянного источника дохода у людей нет. Правительство должно взять на себя вопросы обеспечивания гарантированными финансовыми доходами. Надо расширить помощь не только мобилизованным, но и семьям, которые оказались в опасной ситуации, — сообщила Останина.

По ее словам, жители новых регионов до сих пор не приравнены к россиянам по социальным льготам.

Люди пишут, да, в Донбассе бомбят, а нас что ли нет? Поэтому для меня сейчас крайне важно защитить этих людей, ведь нам не нужно социальное напряжение, — заявила Останина.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что рабочая группа по вопросам военной спецоперации на Украине разработала единую форму социального паспорта участника СВО. Он отметил, что по документу можно будет получить актуальную информацию о потребностях и жилищно-бытовых условиях военнослужащего, а также членов его семьи. В ближайшее время социальный паспорт может быть внедрен в регионах России.