В ГД возмутились призывом перестать считать детей цисгендерами по умолчанию Останина потребовала проверить Doxa после поста с призывом не считать детей цисгендерами «по умолчанию»

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась в МВД с просьбой проверить издание Doxa, после того, как в его Telegram-канале был размещен пост с призывом «перестать считать детей цисгендерными и гетеросексуальными по умолчанию». Как написала в своем Telegram-канале парламентарий, сообщение может нарушать статью 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола».

Полагаю необходимым привлечь к ответственности лиц, которые в сети «Интернет» пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и смену пола, а также выяснить, кто стоит за распространением данных в соцсетях — граждане РФ или иностранные граждане, — написала Останина.

Речь идет о посте Doxa, в котором журналист издания пишет, что если бы в детстве получил блокаторы пубертата (препараты, которые приостанавливают половое созревание и используются для дальнейшего транс-перехода), то «был бы сейчас намного счастливее».

Ранее Министерство юстиции РФ утвердило приказ Роскомнадзора, в котором указываются критерии пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Согласно документу, под табу попадает информация, несущая «искаженное представление о социальной равноценности» обоих видов отношений и та, что направлена на формирование положительного отношения к смене пола.