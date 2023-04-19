В России определились с пониманием «ЛГБТ-пропаганды» и «педофилии» Минюст РФ утвердил приказ Роскомнадзора о критериях определения «ЛГБТ-пропаганды»

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Министерство юстиции РФ утвердило приказ Роскомнадзора, в котором указываются критерии пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 16 апреля. На него обратила внимание газета «Ведомости». Приказ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать в течение шести лет.

Согласно документы, сайты попадают в реестр запрещенных, если там, в частности, можно найти информацию, направленную на убеждение человека в допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними или представителями своего пола, обосновывающую преимущество подобных отношений над традиционными. Также под табу попадает информация, несущая «искаженное представление о социальной равноценности» обоих видов отношений и та, что направлена на формирование положительного отношения к смене пола.

Издание отмечает, что данные критерии не будут применяться к художественным произведениям, где изображаются «оправданные сюжетом» отношения между несовершеннолетними героями, а также несовершеннолетними и взрослыми.

По мнению опрошенных изданием экспертов, формулировки документа имеют весьма размытую форму и допускают, что ограничения на доступ к сайту могут быть наложены «с учетом представлений конкретного должностного лица госоргана». По словам юристов, документ содержит оценочные категории и не раскрывает понятие «пропаганда».



Ранее сообщалось, что Роскомнадзор выписал первые протоколы в отношении онлайн-кинотеатров по закону о пропаганде ЛГБТ детям. По информации СМИ, административные протоколы получили видеосервисы Movix и Peers.TV. Им могут грозить штрафы в размере от 1 до 4 млн рублей.