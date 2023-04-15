Роскомнадзор начал карать онлайн-кинотеатры за пропаганду ЛГБТ Роскомнадзор выписал первые протоколы видеосервисам за пропаганду ЛГБТ

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Роскомнадзор выписал первые протоколы в отношении онлайн-кинотеатров по закону о пропаганде ЛГБТ детям, сообщает РБК со ссылкой на ведомство. По информации издания, административные протоколы получили видеосервисы Movix и Peers.TV. Им могут грозить штрафы в размере от 1 до 4 млн рублей.

В Роскомнадзоре сообщили, что нарушения закона о пропаганде ЛГБТ были выявлены еще у 15 онлайн-сервисов. В ведомстве пообещали составить протоколы и на них. О каких стриминговых платформах идет речь, в РКН не уточнили.

По всем выявленным нарушениям также будут составлены административные протоколы, — сказали в ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе онлайн-платформы Premier, руководство не получало предупреждений от Роскомнадзора касательно нарушений норм закона о пропаганде ЛГБТ. Другие видеосервисы комментарии давать отказались.

Ранее Роскомнадзор подготовил проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в интернете и начал формировать практику удаления подобного контента. Так, если сведения вызывают интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствуют изменению негативного отношения на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях, то они окажутся под запретом.