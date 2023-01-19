«Вызывает интерес»: РКН перечислил признаки ЛГБТ-пропаганды РКН перечислил признаки ЛГБТ-пропаганды

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Роскомнадзор подготовил проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды в интернете и начал формировать практику удаления подобного контента из интернета, сообщают «Ведомости», Так, согласно опубликованному документу, если сведения вызывают интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям и способствуют изменению негативного отношения на положительное, в том числе с помощью навязывания сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях, то они окажутся под запретом.

Кроме того, ведомство может потребовать удаления информации, если она направлена на убеждение о допустимости и поло сексуальной связи с несовершеннолетними, а также убеждает в привлекательности ЛГБТ-отношений, предпочтений и установок или создает искаженное представление об этом.

Вдобавок сведения могут нарушать закон, если оправдывают отказ от традиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок в пользу нетрадиционных. То же самое касается и информации, которая направлена на формирование положительного отношения к смене пола, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости.

Под критерий ЛГБТ-пропаганды также попадает выражение социального (или иного) одобрения людей, отрицающих свою природную половую принадлежность, изменяющих свой биологический пол в связи с их гендерными установками.

Известно, что если приказ РКН будет принят в ближайшее время, то вышеперечисленные критерии начнут действовать не сразу. Как указано в проекте, в силу приказ вступит 1 сентября 2023 года сроком на шесть лет.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор с декабря 2022 года заблокировал 306 сайтов с ЛГБТ-пропагандой. Основная часть блокировок пришлась на последнюю декаду декабря и начало 2023 года.