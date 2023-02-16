В ГД рассказали, кто возместит России ущерб за подрыв «Северных потоков» Депутат Аксаков предложил взыскать с американских компаний ущерб за подрыв «Северных потоков»

Фото: Olivier Douliery/Consolidated/Global Look Press

Джо Байден

Американские власти должны возместить России ущерб от подрыва «Северных потоков», заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий уверен, что ответственность за диверсию несет администрация президента США Джо Байдена. По его словам, хозяин Белого дома распорядился подорвать газопроводы еще до начала спецоперации на Украине.

Ущерб точно нужно подсчитать. Естественно, его нанесло руководство США, оно давало команду на взрыв. Их президент дал задание подорвать до начала СВО, даже формального повода не было, привязаться не к чему. Просто взяли и сотворили это безобразие, — сказал Аксаков.

Глава думского комитета отметил, что взыскать ущерб можно за счет американских компаний, работающих в России. Такой шаг можно предпринять, если РФ не разрешат использовать ее замороженные активы, добавил он.

Мы должны действовать по принципу «око за око», но не впереди. Все зависит от действий американцев. Они должны возместить ущерб, нанесенный фактически и российским, и европейским компаниям, которые инвестировали в этот проект, это точно, — заявил законодатель.

Аксаков считает, что Вашингтон должен возместить и моральный ущерб. Он также назвал «вопиющим случаем», что американский лидер дал указание уничтожить инфраструктуру, созданную в том числе компаниями из стран его союзников. Депутат добавил, что нужно действовать по всей строгости закона, а виновные должны понести наказание, вплоть до длительных тюремных сроков.

Ранее в Госдепе отвергли обвинения США в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», которые были подорваны в сентябре 2022 года. Пресс-секретарь американского дипведомства Нед Прайс заявил, что расследованием ЧП должны заниматься страны, в чьих юрисдикциях это произошло.

Версию о том, что США организовали диверсию в Балтийском море, ранее выдвинул американский журналист Сеймур Херш. В своем расследовании он пришел к выводу, что американцы начали планировать эту операцию еще в 2021 году, а взрывчатку на газопроводах установили за три месяца до взрыва водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО.