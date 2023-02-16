США отвергают обвинения в подрыве «Северных потоков» Госдеп: США отвергают обвинения в подрыве «Северных потоков»

Фото: AP/TASS

Нед Прайс

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон отвергает все обвинения в подрыве российской газотранспортной системы «Северный поток». В ходе пресс-конференции он отметил, что расследованием происшествия должны заниматься страны, в чьей юрисдикции произошел инцидент.

Это чистая дезинформация, что США стоят за тем, что произошло с «Северным потоком», взрывом «Северного потока». Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется, — заявил Прайс.

Вопрос об инициативе инициативу России провести 22 февраля обсуждение подрыва «Северных потоков» на площадке Совета Безопасности ООН Нед Прайс оставил без комментариев.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.