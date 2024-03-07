В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 апреля Депутат ГД Бессараб: социальную пенсию с 1 апреля повысят почти 4 млн россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальную пенсию с 1 апреля повысят почти четырем миллионам россиян, рассказала Lenta.ru член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб. Такую выплату при инвалидности или потере кормильца, как правило, получают граждане, которые фактически не работали ни одного дня. Получателями социальной пенсии по старости являются россияне, не наработавшие 15 лет трудового стажа либо не набравшие достаточного количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), сейчас их нужно чуть больше 28, пояснила депутат.

На период окончания переходного периода по пенсионному законодательству на 2028 год потребуется собрать уже 30 ИПК. Те, у кого возраст выхода на пенсию по старости наступил, а баллы или трудовой стаж не набраны, могут рассчитывать только через пять лет на предоставление социальной пенсии по старости. По инвалидности — это, конечно, совершенно другая история, и по потере кормильца тоже, — рассказала Бессараб.

Парламентарий отметила, что социальная пенсия в среднем на 10 тысяч рублей ниже, чем страховая пенсия по старости. При этом ни один пенсионер сегодня не получает выплату меньше, чем размер прожиточного минимума в конкретном регионе. Те, чья социальная пенсия не дотягивает до его уровня, получают доплаты из федерального или регионального бюджета, сообщила депутат.

Ранее правительство РФ сообщило, что с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5%. Также размер пенсионного обеспечения повысят для отдельных категорий граждан, в том числе военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы.