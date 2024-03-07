В России с апреля вырастут социальные пенсии Кабмин: социальные пенсии в России вырастут на 7,5% с 1 апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Правительство России с 1 апреля проиндексирует социальные пенсии на 7,5%, говорится на сайте кабмина. Размер выплат рассчитывается в зависимости от темпов роста прожиточного минимума за прошедший год. Из бюджета государства в 2024 году на эти цели будет выделено 37,5 млрд рублей. Решение затронет более 4 млн россиян.

Социальные пенсии получают те люди, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Вместе с тем с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий, в том числе военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, участников Великой Отечественной войны, а также пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее заявил, что работающие пенсионеры имеют право на ряд льгот, в том числе дополнительный отпуск на 14 дней за свой счет, компенсацию затрат на проезд и коммунальные услуги, а также на налоговые послабления. По его словам, при трудоустройстве после увольнения пенсионная выплата будет начисляться с учетом всех произведенных индексаций.