В Госдуме рассказали, на какие льготы имеют право работающие пенсионеры Депутат Чаплин: работающие пенсионеры имеют право на дополнительный отпуск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работающие пенсионеры имеют право на ряд льгот, в том числе дополнительный 14-дневный отпуск за свой счет, компенсацию затрат на проезд и коммунальные услуги, а также на налоговые послабления, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий добавил, что при трудоустройстве после увольнения пенсия будет выплачиваться с учетом всех произведенных индексаций.

Работающий пенсионер имеет право на дополнительный отпуск за свой счет в размере 14 дней. Ему положены два оплачиваемых дня в год для диспансеризации. Работающим пенсионерам положены налоговые льготы, компенсации на проезд и ЖКУ, региональные льготы, доплату за иждивенцев без учета индексации, — отметил Чаплин.

По его словам, работающий пенсионер может оформить имущественные вычеты по расходам на приобретение, строительство и ремонт недвижимости, а при увольнении он не обязан отрабатывать две недели.

Ранее Чаплин разъяснил в разговоре с NEWS.ru, что россияне имеют право получить налоговый вычет при покупке квартиры или ее доли, комнаты, участка земли с частным домом или под строительство. Он подчеркнул, что вычет положен за уплаченные проценты по ипотеке, за отделку и ремонт квартиры в новостройке, если она приобретена у застройщика и продавалась без отделки.

Парламентарий также напомнил, что граждане РФ, официально трудоустроенные, платящие налоги и не оформлявшие вычет на покупку недвижимости до 2014 года, вправе вернуть себе 13% стоимости жилья и отделки, а также 13% суммы процентов по ипотеке, но не больше 650 тысяч рублей.