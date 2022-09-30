В ГД призвали регионы позаботиться о питомцах мобилизованных хозяев Депутат ГД Бурматов: регионы должны позаботиться о питомцах мобилизованных хозяев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме призвали региональные власти позаботиться о животных, которых вынуждены оставить мобилизованные хозяева, и определить питомцев в зоогостиницы, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Владимир Бурматов. В беседе с «Парламентской газетой» депутат отметил, что данная инициатива не будет затратной для регионов, а люди при этом будут уверены, что с их животными все хорошо.

Обычно там хорошие условия для четвероногих. Это будет совсем не затратно для регионов, но зато человек будет знать, что его кот или собака, в которых он души не чает, накормлены и напоены, а не сходить с ума, как они там одни в запертой квартире, — считает депутат.

Как отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, помогут военнослужащим и их семьям штабы движения #МыВместе. Волонтеры не только дадут психологические и юридические консультации, но и позаботятся об их питомцах.

Если ваш питомец временно остался без присмотра, вы не успеваете вывести его на прогулку, сводить к ветеринару или покормить, обращайтесь на горячую линию. Добровольцы оперативно откликнутся на вашу заявку и с радостью возьмут часть забот на себя, — заверил парламентарий.

Российская ветеринария ранее оказалась на грани катастрофы из-за геополитической обстановки в мире. Санкции, введённые Западом, создали серьезные проблемы для лечения и питания домашних животных. Появился дефицит ветеринарных препаратов, специализированных кормов и средств по уходу. В апреле — мае в крупных российских городах практически перестали открываться новые зоомагазины. А подорожавшая логистика привела к росту цен на конечную продукцию на 50–100%.