В ГД предложили облегчить закупку школьных товаров для российских семей Вице-спикер Госдумы Даванков предложил ввести налоговый вычет на покупку школьных товаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести социальный налоговый вычет на приобретение школьных товаров, передает ТАСС. По его словам, под него должны попадать все семьи с детьми за исключением тех, чей доход составляет свыше пяти млн рублей в год. Соответствующее обращение уже направлено министру финансов РФ Антону Силуанову.

Прошу вас рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от семи до 17 лет за исключением семей с годовым доходом свыше пяти млн рублей, — говорится в заявлении.

По словам вице-спикера Госдумы, в настоящий момент семьи тратят от 22 до 26 тысяч рублей на сбор ребенка в школу, что существенно бьет по бюджету. В особо уязвимом положении находятся малообеспеченные граждане. Налоговый вычет призван установить социальную справедливость и облегчить финансовое бремя россиян, добавил Даванков.

В прошлом году на сбор первоклассника в школу россиянам приходилось тратить более 50 тысяч рублей. Наиболее дефицитным товаром считалась спортивная и школьная формы. По информации издания, локальные российские бренды не всегда могут удовлетворить спрос россиян, поэтому цена за единицу качественного товара порой достигает 20 тысяч рублей.