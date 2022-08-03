Подсчитаны траты россиян на сборы детей в школу «Коммерсант»: в 2022 году родители первоклассников потратят на сборы более 50 тысяч рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Больше 50 тысяч рублей придется потратить родителям первоклассников в 2022 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование рынка школьных товаров, проведенное компанией «Авито». Если в прошлом году стандартный набор первоклассника, куда входили официальный костюм, туфли, спортивный костюм и канцпринадлежности, стоил не более 24 тысяч рублей, то теперь эта сумма значительно увеличится из-за подорожания логистики и европейских марок одежды.

В частности, трудности уже наблюдаются со спортивной формой, так как локальные российские бренды не смогут удовлетворить спрос, и со школьной формой. Так, только за один костюм для мальчика-первоклассника родителям нужно будет заплатить больше 20 тысяч рублей. А школьный набор из классического и спортивного костюмов, обуви, рюкзака и планшета в ЦУМе будет стоить в среднем уже 400 тысяч рублей.

Что касается канцелярских товаров, почти 70% родителей покупают их к каждому учебному году, следует из опроса «Яндекс.Маркета». Дефицита в этом сегменте не будет, но разнообразия товаров ожидать не стоит, отмечает совладелец сети «Читай-город — Буквоед» Денис Котов. Каждый второй опрошенный «Яндексом» покупатель планирует потратить на сборы ребенка в школу от 10 тысяч до 30 тысяч рублей против максимума в 20 тысяч рублей в прошлом году.

Ранее основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести в России «школьный капитал», отметив, что в нынешних экономических условиях люди вынуждены экономить на самом необходимом и даже оформлять кредиты на школьную форму. Сертификат, на который можно будет приобрести школьную форму для ребенка, портфель и канцелярские принадлежности, должен выдаваться родителям всех школьников без исключения. Детский омбудсмен считает, что сумма капитала должна ежегодно индексироваться, но начать, по ее оценкам, было бы разумно с 20 тысяч рублей.