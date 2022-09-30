В ГД поступил законопроект о привлечении осужденных к СВО

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который предусматривает привлечение к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине осужденных лиц. Документ разработан депутатами Государственного собрания — Курултая Башкирии, сообщает «Интерфакс». По мнению председателя республиканского парламента Константина Толкачева, реализация этой инициативы поможет увеличить численность российских войск в зоне спецоперации, а для самих осужденных станет способом искупления вины.

Своим участием в военных действиях в защиту интересов Российской Федерации осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь таким образом целей уголовного наказания, — цитирует парламентария агентство.

Он подчеркнул, что к военной операции не будут привлекать осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряда других тяжелых правонарушений. Участие в СВО предполагается добровольное.

В законопроекте предусматривается, что суд может предоставить лицу, отбывающему наказание в колонии, отсрочку для участия в спецоперации. При этом каждый день пребывания в зоне боевых действий будет засчитываться осужденному за 10 дней заключения. Если здоровью осужденного будет причинен вред и его дальнейшее участие в спецоперации станет невозможным, суд будет решать вопрос о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором человек, похожий на бизнесмена и основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, предлагает заключенным колонии строгого режима принять участие в военной операции на Украине в составе ЧВК. Он пообещал, что через полгода службы добровольцам гарантируется помилование, а в случае гибели их похоронят согласно волеизъявлению.