В ГД объяснили, почему россияне стали чаще закрывать кредиты досрочно Депутат Аксаков: россияне стали чаще закрывать кредиты досрочно из-за спецоперации

Россияне стремятся досрочно закрывать кредиты по двум причинам, первая из которых связана со спецоперацией, рассказал «Радио 1» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, «западный мир ополчился» против России, что влияет на состояние людей — они беспокоятся, что ситуация может ухудшится. Именно поэтому они стремятся сократить возможные риски для себя, досрочно закрывая старые кредиты и откладывая оформление новых. Другую причину депутат видит в возможном росте дополнительных доходов россиян.

Идет спецоперация, западный мир против нас ополчился. Это влияет на состояние людей. И они беспокоятся, что ситуация будет развиваться не лучшим образом. И лучше повременить с тем, чтобы брать кредиты и погасить те кредиты, которые есть, — сказал Аксаков.

Парламентарий предположил, что у части российских граждан могли появиться дополнительные доходы, которые позволяют им досрочно погасить кредиты.

Ранее стало известно, что россияне стали вдвое чаще закрывать потребкредиты раньше срока. По данным БКИ «Скоринг Бюро», в среднем уровень полного досрочного погашения таких займов вырос до 18% в 2022-м с 9–9,5% за предыдущие два года.

Финансовые аналитики платформы Webbankir ранее рассказали, что в России в наступившем году объем выдачи займов «до зарплаты» увеличится на 15–20%. Аналогичную динамику продемонстрируют и среднесрочные займы. Эксперты связывают такой рост с тем, что в текущих экономических условиях микрозаймы — возможность для сотен тысяч россиян поддержать привычный уровень жизни.