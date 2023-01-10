В России предрекли рост выдачи микрозаймов «до зарплаты» в 2023 году Webbankir: объем выдач займов «до зарплаты» в 2023 году в России увеличится на 15–20%

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В России в наступившем году объем выдачи займов «до зарплаты» увеличится на 15–20%. Аналогичную динамику продемонстрируют и среднесрочные займы. Такое мнение РИА Новости высказали финансовые аналитики платформы Webbankir. Они связывают такой рост с тем, что в текущих экономических условиях микрозаймы — возможность для сотен тысяч россиян поддержать привычный уровень жизни.

Специалисты отметили, что в 2022 году рынок МФО показывал более высокую динамику — объем займов увеличился примерно на 30% по сравнению с 2021 годом. Более скромный прогноз на наступивший год финансисты связывают с законодательными ограничениями.

Дело в том, что с 1 января 2023 года доля заемщиков с показателем долговой нагрузки 80% не должна превышать 35% в структуре МФО. При этом ранее доля таких клиентов была значительно больше, отмечают представители отрасли. Кроме того, с 1 июля будет снижен с 1% до 0,8% в день максимальный размер процентной ставки по договору потребительского займа со сроком возврата не более года. При этом максимальная сумма всех платежей по нему составит 130% вместо 150%, как это было ранее.

По мнению специалистов, нововведения приведут к тому, что МФО будут отказывать менее качественным заемщикам, что в целом поможет избежать чрезмерной закредитованности населения. Однако при этом существует риск, что граждане станут обращаться к «черным кредиторам».

Ранее эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что банковского кризиса в России в 2023 году не будет. При этом, по мнению целого ряда экспертов, такой кризис наиболее реален для Европы, где экономики в настоящее время сильно разобщены.

Перед этим первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил, что отечественный банковский сектор в 2022 году понес убытки впервые за семь лет. По его словам, в первой половине года убыточными оказались четверть российских банков — 82 из 329.

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что адаптация банковского и финансового сектора к новым условиям будет идти не один год. Свой прогноз он объяснил тем, что сами по себе изменения являются очень масштабными и глубокими.