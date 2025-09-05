Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:41

В ДФО раскрыли, выполнено ли поручение Путина по развитию энергетики

Трутнев заявил о невыполнении поручения Путина по энергетике в ДФО

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Поручение президента РФ Владимира Путина по созданию программы развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года до сих пор не реализовано, заявил заместитель председателя правительства РФ и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на заключительном пресс-брифинге Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года не отражает всех потребностей региона, передает ТАСС.

Можно хоть о чем говорить, но есть поручение президента создать программу развития энергетики Дальнего Востока до 2050-го года, оно не выполнено. То есть этой программы нет. Это первое. Второе — есть [генеральная] схема размещения до 2042 года, но она не выполняет тех запросов, — высказался Трутнев.

Ранее российский лидер подчеркнул необходимость детальной проработки проектов строительства гидроэлектростанций на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на совещании, посвященном развитию топливно-энергетического комплекса региона.

Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил правительству подготовить и утвердить стратегию развития отрасли редкоземельных металлов. Глава государства отметил, что система учета запасов уже функционирует, и с развитием технологий появятся возможности для их более эффективной добычи и использования.

Юрий Трутнев
Дальний Восток
Владимир Путин
поручения президента
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Восточную Европу призвали к ответным мерам после атак ВСУ на «Дружбу»
Футбол превратился в хаос из-за нашествия пчел
Израиль начал наносить удары по жилым домам
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.