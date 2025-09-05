В ДФО раскрыли, выполнено ли поручение Путина по развитию энергетики Трутнев заявил о невыполнении поручения Путина по энергетике в ДФО

Поручение президента РФ Владимира Путина по созданию программы развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года до сих пор не реализовано, заявил заместитель председателя правительства РФ и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на заключительном пресс-брифинге Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года не отражает всех потребностей региона, передает ТАСС.

Можно хоть о чем говорить, но есть поручение президента создать программу развития энергетики Дальнего Востока до 2050-го года, оно не выполнено. То есть этой программы нет. Это первое. Второе — есть [генеральная] схема размещения до 2042 года, но она не выполняет тех запросов, — высказался Трутнев.

Ранее российский лидер подчеркнул необходимость детальной проработки проектов строительства гидроэлектростанций на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на совещании, посвященном развитию топливно-энергетического комплекса региона.

Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил правительству подготовить и утвердить стратегию развития отрасли редкоземельных металлов. Глава государства отметил, что система учета запасов уже функционирует, и с развитием технологий появятся возможности для их более эффективной добычи и использования.