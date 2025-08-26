«Уже проходили»: депутат о предложении ежеквартально индексировать зарплаты

Ежеквартальная индексация зарплат с привязкой к уровню инфляции приведет к росту цен, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что в 1990-е годы в России люди не успевали получить социальные гарантии, сопровождающие рост инфляции.

Я думаю, что [индексация], безусловно, приведет к росту цен на товары и услуги. Мы это уже проходили 1990-е годы, когда рост инфляции сопровождался ростом каких-то социальных гарантий, но люди просто не успевали их получать. Более того, многие предложения от законодателей не были обеспечены бюджетным правилом, и в результате законов якобы хороших было очень много, но обеспеченное их выполнение было меньше 20%, — сказала Бессараб.

Она уточнила, если условно хорошая инициатива не будет обеспечена соответствующей строкой в бюджете, то идея ни на что не повлияет. По словам депутата, многие оппозиционные фракции, особенно в преддверии выборов, высказывают ничем не обеспеченные предложения, которые хорошо звучат в СМИ.

Ранее депутаты призвали ввести обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы в государственных и частных организациях с привязкой к уровню инфляции. Соответствующее обращение лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил главе правительства РФ Михаилу Мишустину.