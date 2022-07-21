В ГД поддержали вице-мэра Новосибирска по делу о клевете на депутата Депутат ГД Сулейманов: в деле о клевете на депутата Савельева нет преступления

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В деле о клевете на депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева нет состава преступления, сообщил депутат-коммунист Ренат Сулейманов изданию «Сиб.фм». В сообщениях, из-за которых прошли обыски у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова, содержатся всем известные факты, считает парламентарий.

Там нет никаких оскорблений, нет унижения чьих-то чести и достоинства. Там констатируются общеизвестные факты, — сказал Сулейманов.

Он отметил, что доказать факт клеветы будет очень сложно.

15 июля у вице-мэра Новосибирска Артема Скатова прошли обыски после того, как депутат Госдумы Дмитрий Савельев написал в отношении него заявление о клевете. По версии следствия, являющаяся ложной информация о парламентарии распространялась в Telegram-каналах.

После обысков Артем Скатов попал в больницу. Депутаты горсовета Новосибирска, входящие во фракцию КПРФ, направили на имя полномочного президента России в СФО Анатолия Серышева письмо с жалобой на некорректные действия силовиков. При этом сам Скатов, как сообщила мэрия города, находится в статусе свидетеля.