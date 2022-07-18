Вице-мэр Новосибирска отменил свадьбу из-за обысков Вице-мэр Новосибирска Скатов отменил свадьбу из-за обысков по делу о клевете на депутата

Фото: artem_skatov/vk.com

Артем Скатов

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов отменил свадьбу из-за обысков по делу о клевете на депутата, сообщает «Сиб.фм». Церемония должна была состояться через сутки после того, как дома и на рабочем месте заместителя мэра провели обыски. Сам Скатов после них попал в больницу.

Депутаты горсовета Новосибирска, входящие во фракцию КПРФ, направили на имя полномочного президента России в СФО Анатолия Серышева письмо с жалобой на некорректные действия силовиков.

Скатову были нанесены телесные повреждения, приведшие к его госпитализации. <...> Обыск был организован всего за сутки до его запланированной свадьбы, которая была сорвана, — отмечается в документе.

Подписавшиеся под ним депутаты горсовета навали произошедшее «акцией устрашения, силового и политического давления на власти Новосибирска».

Обыски у Артема Скатова провели после того, как депутат Госдумы Дмитрий Савельев написал в отношении него заявление о клевете. По версии следствия, являющаяся ложной информация о парламентарии распространялась в Telegram-каналах. Сам вице-мэр назвал эти действия провокацией, давлением на мэра и его команду.