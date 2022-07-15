У вице-мэра Новосибирска прошли обыски по делу о клевете на депутата У вице-мэра Новосибирска Скатова прошли обыски по делу о клевете на депутата ГД Савельева

Фото: vk.com/artem_skatov

Артём Скатов

У вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова прошли обыски после того, как депутат Госдумы Дмитрий Савельев написал в отношении него заявление о клевете, сообщает «Сиб.фм». По версии следствия, являющаяся ложной информация о парламентарии, распространялась в Telegram-каналах. Оперативники провели обыски в кабинете вице-мэра, также против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета».

Сам Скатов назвал произошедшее провокацией.

Это провокация, суть которой давление на мэра и его команду. Я абсолютно спокоен. Следственные действия проходят по заявлению депутата Госдумы Савельева по надуманным основаниям. Я доверяю правоохранительным органам. Все, кто организовывал эту провокацию и участвует в ней, обязательно ответят в рамках закона, — передала его слова пресс-служба мэрии Новосибирска.

В мае суд арестовал мэра города Называевска Омской области Виктора Лупиноса по делу о злоупотреблении полномочиями. Уточняется, что 6 мая в городе произошёл пожар, в результате которого сгорело более 100 зданий, без жилья остались около 250 человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.