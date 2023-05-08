Су-34 ударил по иностранным наемникам в Харьковской области Минобороны: Су-34 ударил управляемыми бомбами по иностранным наемникам под Харьковом

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Фронтовой бомбардировщик Су-34

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что фронтовым бомбардировщиком Су-34 нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харьковской области. По его словам, которые приводит РИА Новости, пункт их дислокации был поражен управляемыми бомбами.

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка, — рассказал офицер.

Кроме того, на Купянском направлении за сутки военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника. Были сорваны и три попытки ротации, которые подразделения ВСУ намеревались провести на передовой у населенных пунктов Тимковка, Кисловка, и Новомлынск.

Ранее военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что украинская армия была вынуждена изменить тактику в Артемовске. По его словам, причиной стало применение воздушно-космическими силами России авиабомб ФАБ-500 с фугасной боеголовкой.