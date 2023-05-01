Российские авиабомбы заставили ВСУ сменить тактику в Артемовске Военный эксперт Леонков: применение ВКС авиабомб вынудило ВСУ в Артемовске сменить тактику

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью РИА Новости заявил, что украинская армия была вынуждена изменить тактику в Артемовске. По его словам, причиной стало применение воздушно-космическими силами России авиабомб ФАБ-500 с фугасной боеголовкой.

Леонков отметил, что ранее украинские солдаты размещали снайперские позиции на верхних этажах жилых домов, а подвалы использовали в качестве штабов и складов. Однако применение авиабомбы ФАБ-500 привело к значительным потерям у ВСУ на всех этажах зданий, что заставило их изменить тактику.

Теперь украинская армия активнее использует беспилотные летательные аппараты, в особенности малогабаритные квадрокоптеры, которые размещаются на крышах зданий и передают информацию о перемещении российских военных в городе с помощью камер. Леонков добавил, что применение управляемых боеприпасов позволило российским ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны, делая ПВО украинской стороны мишенью для российских самолетов прикрытия.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по складам с боеприпасами и топливно-смазочными материалами в Павлограде. Украинские войска планировали применить их во время контрнаступления. Минобороны данную информацию не комментировало. Предполагается, что столь массированным ударом по военным складам, российская армия, вероятно, могла нарушить планы украинской армии, снабжение которой организовывалось, в том числе, через предположительно разрушенный железнодорожный узел в Павлограде.