«Стыд и срам!»: Кадыров обвинил Запад в развращении детей Кадыров уличил европейских родителей в духовном разложении детей

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Запад находится на стадии духовного вымирания, поскольку взрослые с умилением воспринимают то, что дети объявляют себя трансгендерами, такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. К посту политик прикрепил видео, на котором ребенок взрывает хлопушку вместе со своей семьей по случаю идентификации себя как мальчика.

Уже по сути духовно вымерли отдельно взятые народы. На этой же стадии находится весь Запад. У них там уже дети объявляют себя трансгендерами, а взрослые с умилением воспринимают эту новость, — возмутился Кадыров.

По мнению политика, взрослым все равно, что ребенок может говорить подобные вещи «неосознанно». Главное для таких родителей и родственников — поддержать подрастающее поколение «на пути к деградации», считает Кадыров. Глава Чечни напомнил, что в Ванкувере недавно с «ликованием» встретили сообщение о том, что четырехлетняя девочка захотела сменить пол.

Мало того, что эти чудовища в людском обличье сами нравственно деградировали, но еще и разлагают детей. Нет происходящему оправдания и тем более никакого разумного объяснения. Позор! Стыд и срам! — констатировал политик.

По мнению Кадырова, Запад был и остается «рассадником извращенного разврата». За аморальность, падение нравов и распущенность глава Чечни «послал» чуму на дома «убогих дегенератов».

Ранее «Совет отцов» организовал митинг против пропаганды ЛГБТ в Новосибирске. Акция была направлена в поддержку законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.