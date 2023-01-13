Вам спасибо за то, что вы делаете в рамках поддержки… так близко к сердцу принимаете поддержку семей наших парней, которые воюют и защищают интересы нашей страны, людей на Донбассе и новых территориях. Это чрезвычайно важная вещь <…> Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках специальной военной операции, — заявил он.