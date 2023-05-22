«Страх перед русским солдатом»: в Госдуме объяснили позицию США по Крыму Депутат Ивлев объяснил разрешение США для ВСУ бить по Крыму животным страхом перед РФ

Фото: Cindy Miller Hopkins/Danita Delimont/Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев заявил, что разрешение США украинским войскам наносить удары по Крыму американским оружием, «продиктовано животным страхом» перед Россией. Так генерал-майор запаса отреагировал на слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, сказавшего, что Вашингтон не возражает против подобных действий Украины, сообщает РИА Новости.

После нашей победы в Артемовске не только в Киеве, но и в Вашингтоне поселился страх перед русским солдатом, перед русским оружием. В животном страхе Салливан, а раньше Блинкен, Нуланд дают фактически разрешение на убийства мирных жителей. Тем самым подтверждают сущность США как террористического государства, — подчеркнул депутат.

Ивлев также сказал, что украинские власти «уже готовы убить всех крымчан только за то, что они живут в Крыму». Это у них не получится, отметил он, поскольку полуостров «надежно укреплен». По мнению Ивлева, любой враг за попытку напасть на российскую территорию, «получит по заслугам».

Ранее газета The Times сообщила, что Киев готов использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. По ее данным, слова Зеленского об уничтожении военных объектов «в глубине оккупированных территорий» с помощью ракет большой дальности подразумевают в том числе возможность ударов по полуострову.