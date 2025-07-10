Стало известно, в каком случае полицейский может позвонить гражданину Ирина Волк: полицейский может позвонить только для приглашения в подразделение

Сотрудник полиции может позвонить гражданину только для того, чтобы пригласить его в подразделение, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем в Telegram-канале. Она добавила, что в остальных случаях это мошенники.

Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение, — сказала Волк.

В ведомстве подчеркнули, что телефонные мошенники часто выдают себя за работников правоохранительных органов, Банка России, Социального фонда, ФНС и других учреждений. Также было отмечено, что угрозы и запугивание являются явными признаками мошенничества.

Юрист Илья Русяев ранее заявил, что мошенники могут убедить жертву снять самозапрет на кредиты. Он пояснил, что ограничение действует бессрочно и отменяется только вручную через портал «Госуслуги» или бюро кредитных историй. При этом, по его словам, попытки обойти запрет через социальную инженерию или взлом аккаунта остаются возможными.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» поможет защитить персональные данные и финансы россиян от злоумышленников. Он предупредил о распространении новой мошеннической схемы с фальшивыми курьерами, которые выманивают у граждан коды доступа к аккаунту, чтобы взять кредиты или оформить микрозаймы.