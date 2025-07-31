Россиян предупредили о новой схеме мошенников с вирусом Mamont УБК МВД: мошенники рассылают через СМС вирус Mamont для кражи денег с карт

В управлении по организации борьбы с киберпреступлениями (УБК) МВД России предупредили о новой волне мошеннических атак с использованием вируса Mamont. Злоумышленники рассылают вредоносное ПО через СМС-сообщения, маскируя его под видео.

Фиксируются факты рассылки вредоносного программного обеспечения Mamont с расширением .apк через СМС-сообщения. Злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?», также слово «видео» в разных вариациях используется в названии файла, — пояснили в УБК МВД.

В МВД напоминают, что подобные вирусы используются для кражи денежных средств с банковских карт. При получении подозрительных сообщений следует немедленно их удалять и ни в коем случае не переходить по содержащимся в них ссылкам.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что мошенники стали чаще запугивать россиян рассказами о якобы спонсировании преступности с их счетов. По ее словам, аферисты требуют срочно перевести деньги на «безопасные счета», используя эту схему как метод манипуляции.

В ФСБ между тем заявили, что телефонные мошенники стараются не только обмануть потенциальную жертву, нажившись на этом, но и склонить граждан к совершению преступлений — поджогам социальной инфраструктуры, автомобилей и так далее. В частности, речь идет о терроризме, заметили в управлении.