Средства ПВО сбили три авиабомбы и 178 БПЛА самолетного типа

Российские средства ПВО за сутки сбили три управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Такие данные представлены по состоянию на четверг, 25 сентября.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что всего с начала СВО было уничтожено 667 самолетов противника, 283 вертолета, 86 623 БПЛА, 631 ЗРК, 25 246 танков и других боевых бронированных машин. Также ВС России лишили ВСУ 1592 боевых машин РСЗО, 21 921 орудия полевой артиллерии и минометов и 42 602 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия поразила пункт управления БПЛА противника в районе Карасевки. Населенный пункт расположен в Харьковской области.

Российские средства ПВО также уничтожили 55 украинских дронов в ночь с 24 на 25 сентября. В МО отметили, что атака ВСУ велась над Ростовской областью и Краснодарским краем.