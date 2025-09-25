Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 12:43

Средства ПВО сбили три авиабомбы и 178 БПЛА самолетного типа

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО за сутки сбили три управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Такие данные представлены по состоянию на четверг, 25 сентября.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В министерстве добавили, что всего с начала СВО было уничтожено 667 самолетов противника, 283 вертолета, 86 623 БПЛА, 631 ЗРК, 25 246 танков и других боевых бронированных машин. Также ВС России лишили ВСУ 1592 боевых машин РСЗО, 21 921 орудия полевой артиллерии и минометов и 42 602 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия поразила пункт управления БПЛА противника в районе Карасевки. Населенный пункт расположен в Харьковской области.

Российские средства ПВО также уничтожили 55 украинских дронов в ночь с 24 на 25 сентября. В МО отметили, что атака ВСУ велась над Ростовской областью и Краснодарским краем.

Минобороны
ПВО
бомбы
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молдавия начала массово отказывать иностранцам во въезде
Коц объяснил важность освобождения Дерилово, Майского и Степового
Продюсер объяснил, почему уехавшие звезды не могут следовать совету Певцова
Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Военные придумали, как увеличить дальность полета дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.