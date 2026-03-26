26 марта 2026 в 10:53

Стало известно об истерике украинцев из-за приезда Мирошника в СПЧ ООН

Мирошник заявил, что украинцы устроили истерику из-за его визита в Женеву

Родион Мирошник. Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в беседе с РИА Новости, что представители Украины устроили истерику из-за его приезда в Женеву. Он отметил, что выступил на 61-й сессии СПЧ ООН, рассказав о преступлениях ВСУ, но само его присутствие в зале возмутило делегацию из Киева.

Украинцы <...> кричали: как это так — человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — как он возьмет сюда и приедет?рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что посетил мероприятие, будучи аккредитованным российским дипломатом. По его словам, Киев не должен диктовать свои условия Всемирной организации.

Ранее Мирошник заявлял, что западные страны и их налогоплательщики несут ответственность за гибель мирных россиян, так как финансируют Киев и президента Украины Владимира Зеленского. Посол по особым поручениям МИД России уточнил, что за четыре года ВСУ выпустили по гражданским объектам России более 400 тыс. боеприпасов. Он призвал европейцев задуматься.

Также Мирошник передал Международному Комитету Красного Креста (МККК) доклады, фиксирующие нарушения международного гуманитарного права со стороны Украины. Дипломат обратил внимание на удары по гражданским и российской инфраструктуре.

Что известно о последствиях атаки ВСУ на Херсонскую область
«Перешел на погоду»: Костин ответил на вопрос о ключевой ставке
Депутат осудил идею отправлять на СВО уволившихся из-за зарплаты силовиков
Мишустин встретился с президентом одной страны СНГ
В Совфеде раскрыли, кто не пострадал от закрытия Ормузского пролива
Тренер назвала наиболее частые ошибки во время занятий спортом
США начали тестировать «Закрытый занавес» в Африке
Еще четыре беспилотника сбили на подлете к Москве
В Госдуме назвали отключения связи «новой нормальностью»
Врач дал советы, как легко сэкономить на лечении зубов
Белый дом опубликовал странные видео в соцсети Х
Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта
В МИД России указали на попытки внешних сил вытеснить РФ из Азии
Россиянка раскрыла схему мошенничества с билетами на концерт Макса Коржа
Иран выгнал американских военных на «удаленку»
Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа дата встречи депутатов Госдумы с представителями Конгресса США
Невролог назвал неочевидные признаки рака
Подростков будут судить за жестокое нападение на пассажира электрички
В Иране убили ответственного за закрытие Ормузского пролива
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

