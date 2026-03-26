Стало известно об истерике украинцев из-за приезда Мирошника в СПЧ ООН Мирошник заявил, что украинцы устроили истерику из-за его визита в Женеву

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в беседе с РИА Новости, что представители Украины устроили истерику из-за его приезда в Женеву. Он отметил, что выступил на 61-й сессии СПЧ ООН, рассказав о преступлениях ВСУ, но само его присутствие в зале возмутило делегацию из Киева.

Украинцы <...> кричали: как это так — человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — как он возьмет сюда и приедет? — рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что посетил мероприятие, будучи аккредитованным российским дипломатом. По его словам, Киев не должен диктовать свои условия Всемирной организации.

Ранее Мирошник заявлял, что западные страны и их налогоплательщики несут ответственность за гибель мирных россиян, так как финансируют Киев и президента Украины Владимира Зеленского. Посол по особым поручениям МИД России уточнил, что за четыре года ВСУ выпустили по гражданским объектам России более 400 тыс. боеприпасов. Он призвал европейцев задуматься.

Также Мирошник передал Международному Комитету Красного Креста (МККК) доклады, фиксирующие нарушения международного гуманитарного права со стороны Украины. Дипломат обратил внимание на удары по гражданским и российской инфраструктуре.