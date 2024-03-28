Стало известно о подготовке НАТО к конфликту с Россией МИД: действия НАТО в Восточной Европе нацелены на подготовку к конфликту с РФ

Фото: Sgt. 1st Class Jonathan Hornby/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действия, предпринимаемые руководством НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе, нацелены на подготовку потенциального конфликта с Россией, заявили РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ. Альянс осуществляет милитаризацию этих областей, например, расширяет румынскую авиационную базу, добавили в ведомстве.

Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной, — констатировали в МИД.

В министерстве уточнили, что в связи с опасениями действия Румынии будут тщательно отслеживаться. Все появляющиеся риски оцениваются и учитываются в ходе военного планирования.

Ранее сообщалось, что в Румынии началось строительство крупнейшей в Европе базы НАТО, способной вместить 10 тысяч военных. Румынский эксперт Дорин Попеску убежден, что такое решение принято в связи с продолжением конфликта на Украине, который, по его прогнозам, затянется еще на несколько лет. На строительство базы потребуется €2,5 млрд.

Работы осуществляют на площади в 2800 гектаров. База расположена в округе Констанца, где находится румынский порт на Черном море. Инфраструктуру возводят на основе уже существовавшей авиабазы НАТО Михаил Когэлничану.