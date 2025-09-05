Стало известно о планах объединить платежные карты России и Китая Путин заявил о возможности объединения платежных систем России и Китая

Существует возможность объединения российских и китайских платежных инструментов, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. По его словам, это необходимо для упрощения расчетов туристов, совершающих поездки между двумя странами, передает пресс-служба Кремля.

Мы прекрасно понимаем, что нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки, было меньше сложностей. Есть, конечно, возможности использования нашей карты «Мир», это само собой разумеется, китайских инструментов подобного рода. Можно объединять эти инструменты, можно пользоваться картами третьих стран, — резюмировал Путин.

Ранее Путин заявил о планах открыть в 2026 году мост через реку Туманную, соединяющий Россию и КНДР. Президент отметил, что этот проект дополнит уже существующие мостовые переходы в Китай — Нижнеленинское — Тунцзян и Благовещенск — Хэйхэ. Путин подчеркнул необходимость развития транспортно-логистической инфраструктуры вокруг этих объектов для максимального использования их потенциала.