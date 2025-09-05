Путин назвал сроки строительства моста из России в Северную Корею Путин: мост из России в КНДР через реку Туманную должен появиться в 2026 году

Мост из России в КНДР должен быть открыт в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. По его словам, речь идет о переправе через реку Туманную, которая протекает между Северной Кореей и Россией и впадает в Японское море. Выступление главы государства транслировалось на Rutube-канале ВЭФ.

В планах — строительство новых мостов, в том числе в КНДР через реку Туманную. Он должен быть открыт в следующем году, — подчеркнул российский лидер.

Президент напомнил, что на Дальнем Востоке уже построены транспортные мосты в Китай. Это переправы Нижнеленинское — Тунцзян и Благовещенск — Хэйхэ. По мнению Путина, необходимо развивать транспортно-логистические центры в районе этих мостов, чтобы использовать их возможности по максимуму.

Ранее Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за введение безвизового режима для россиян. Он отметил, что такой шаг со стороны Пекина коснется сотен тысяч, если не миллионов граждан России. Также президент пообещал, что РФ ответит зеркально и обязательно введет безвизовый режим для китайских граждан.