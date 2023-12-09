Стало известно, кто вошел в предвыборную команду Путина Шохин, Гагарина и Жога вошли в группу по выдвижению Путина на выборы президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Турчак

Инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом на президентские выборы 2024 года провела собрание в штаб-квартире Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщает РБК. В ее состав вошли секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, актер Владимир Машков, спикер заксобрания ДНР Артем Жога, певица Полина Гагарина, глава РСПП Александр Шохин и другие.

Машков анонсировал собрание группы в парке «Зарядье». Оно состоится 16 декабря. Закон гласит, что обязательным условием самовыдвижения кандидата в президенты является создание группы избирателей из не менее чем 500 человек.

Президент России 8 декабря сообщил Жоге о своих планах баллотироваться на новый президентский срок. Заявление прозвучало в Кремле, когда там проходило неформальное общение главы государства с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России. После этого Служба безопасности Украины обвинила Жогу в «коллаборационизме» и пособничестве «государству-агрессору» и заявила, что его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в «террористических организациях».

Тем временем Жога заявил, что решение Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента еще на один срок улучшит моральное состояние россиян, участвующих в специальной военной операции на Украине. По его словам, боевой дух у военнослужащих поднимется «на тысячу процентов».